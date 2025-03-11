Охранники напали на посетителей ночного клуба в Уфе

21:04, 11 мар 2025

В одном из торгово-развлекательных комплексов Уфы произошел конфликт между охраной и гостями ночного заведения, который перерос в драку. Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело, квалифицировав случившееся как хулиганство, совершённое группой лиц.

На данный момент следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев, чтобы установить роли всех участников инцидента и дать правовую оценку их действиям.

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Автор: Семен Подгорный