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В Башкирии женщина погибла из-за ошибки мужа при установке газового баллона

В Башкирии женщина погибла из-за ошибки мужа при установке газового баллона

21:25, 11 мар 2025

В Кугарчинском районе Башкортостана вынесли приговор мужчине, чьи действия привели к гибели его жены. Об этом сообщила пресс-служба судов республики.

С июня 2023 года по ноябрь 2024 года мужчина самостоятельно подключил на своей кухне баллон с сжиженным газом, нарушив установленные нормы безопасности. Для соединения он использовал неподходящие материалы — сантехнический и резиновый шланги. Такое нарушение привело к утечке газа, которая вызвала возгорание в доме.

Жена подсудимого стала жертвой происшествия, отравившись угарным газом. Мужчину привлекли к ответственности по статье о причинении смерти по неосторожности. На суде он признал свою вину и выразил раскаяние.

Кугарчинский межрайонный суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кугарчинский район несчастный случай суд
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