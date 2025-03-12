Суд в Уфе рассмотрит дело группы мужчин, обвиняемых в вымогательстве

11:42, 12 мар 2025

В Уфе вскрылась деятельность группы людей, обвиняемых в вымогательстве, рассказали в Следкоме Башкирии. Пятеро мужчин, возраст которых — от 35 до 49 лет, с 2020 по 2023 год требовали деньги у предпринимателей — часть прибыли с каждого заключённого контракта.

За это время коммерсанты лишились более 560 тысяч рублей. Кроме того, бизнесменов, занимавшихся пассажирскими перевозками, заставляли ежемесячно передавать по 100 тысяч рублей и даже передать три автобуса в пользование подконтрольной организации. В итоге, опасаясь угроз, потерпевшие отдали более миллиона рублей и транспорт.

Обвиняемые свою вину не признали. Сейчас трое из них заключены под стражу, а двоим ограничили права на ряд действий. Суды впереди.

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Автор: Семен Подгорный