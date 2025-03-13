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Виновника смертельного ДТП в Башкирии направили на принудительное лечение

Виновника смертельного ДТП в Башкирии направили на принудительное лечение

11:41, 13 мар 2025

В Башкирии водитель, по вине которого в ДТП погибли три человека, избежал тюрьмы. Благовещенский районный суд признал 38-летнего жителя Нуримановского района невменяемым и отправил его на принудительное лечение. Об этом сегодня сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

Жуткая авария произошла на трассе Благовещенск — Павловка. Мужчина угнал автомобиль и на одном из участков трассы вылетел на встречную полосу и лоб в лоб протаранил другую машину.

Одна из пассажирок скончалась прямо на месте аварии. Не повезло и ещё двоим — они успели доехать до больницы, но спасти их врачи не смогли.

Казалось бы, виновнику грозил реальный срок по части 5 статьи 264 УК РФ. Однако судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него хроническое психическое расстройство. Комиссия экспертов пришла к выводу, что во время аварии и после неё мужчина был не в состоянии понимать, что творит и чем это грозит окружающим.

Суд учёл заключение экспертов и освободил виновника смертельного ДТП от уголовной ответственности. Вместо колонии его ждёт принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Там он будет находиться до тех пор, пока врачи не решат, что он больше не представляет опасности для общества.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нуримановский район дтп в нуримановском районе суд
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