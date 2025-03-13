Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Житель Уфы сбросил знакомого с балкона во время ссоры

Житель Уфы сбросил знакомого с балкона во время ссоры

14:16, 13 мар 2025

В Уфе дело 39-летнего мужчины, выбросившего приятеля с балкона во время застолья, передано в Калининский районный суд. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел в квартире обвиняемого. Словесная перепалка с одним из гостей переросла в драку. В разгар конфликта хозяин квартиры вытащил оппонента на балкон и столкнул с высоты четырех метров. Гость получил несовместимые с жизнью травмы головы и скончался на месте происшествия.

Следствие квалифицировало действия уфимца как убийство. Теперь суд решит судьбу мужчины, превратившего обычные посиделки в трагедию.

В Уфе вынесли приговор участникам смертельной драки

Читайте также:

В Уфе вынесли приговор участникам смертельной драки
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа убийство в Уфе
Читайте также

Мигранта, которого обвиняют в стрельбе в Башкирии, отправили в СИЗО
Человек и закон в Башкирии
Мигранта, которого обвиняют в стрельбе в Башкирии, отправили в СИЗО
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело
В Башкирии гость убил хозяина дома после застолья
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии гость убил хозяина дома после застолья
Потасовка в баре Агидели закончилась кровопролитием
Происшествия в Башкирии
Потасовка в баре Агидели закончилась кровопролитием


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok