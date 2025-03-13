Житель Уфы сбросил знакомого с балкона во время ссоры

14:16, 13 мар 2025

В Уфе дело 39-летнего мужчины, выбросившего приятеля с балкона во время застолья, передано в Калининский районный суд. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел в квартире обвиняемого. Словесная перепалка с одним из гостей переросла в драку. В разгар конфликта хозяин квартиры вытащил оппонента на балкон и столкнул с высоты четырех метров. Гость получил несовместимые с жизнью травмы головы и скончался на месте происшествия.

Следствие квалифицировало действия уфимца как убийство. Теперь суд решит судьбу мужчины, превратившего обычные посиделки в трагедию.

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Автор: Семен Подгорный