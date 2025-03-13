В Башкирии осудили водителя за ДТП с четырьмя погибшими

22:37, 13 мар 2025

В Оренбургском областном суде завершилось резонансное дело о смертельной аварии, унесшей жизни четырёх человек. Суд оставил в силе приговор Виктору Тихонову [фамилия изменена], по вине которого погибли его собственная жена и семья друзей, включая маленькую девочку. Трагедия произошла 4 мая 2024 года на трассе в Оренбургской области, когда семьи ехали на соревнования по гимнастике. Об этом пишет "КП-Уфа".

Роковая поездка на соревнования

Две семьи из Салавата — Тихоновы и Газизовы — связывала многолетняя дружба. 36-летние Виктор и Лилия Тихоновы и 30-летние Марсель и Юлия Газизовы часто проводили время вместе. У обеих пар было по двое детей — мальчик и девочка. Восьмилетние дочери семей, Диана и Амелия, занимались гимнастикой в одной секции и должны были выступать на соревнованиях в Орске 5 мая.

Газизовы долго сомневались, стоит ли ехать — Орск недавно пережил наводнение, да и у Марселя 5 мая был день рождения. Но решение не огорчать дочь перевесило: семьи оставили старших сыновей дома и отправились в путь на Nissan X-Trail Тихоновых.

За рулём находился хозяин автомобиля — Виктор. Погода благоприятствовала поездке, и большую часть 450-километрового маршрута они преодолели без проблем. Оставалось всего 70 километров до пункта назначения.

Момент катастрофы

Трагедия произошла в 18:31. Выезжая на главную дорогу, Виктор не уступил дорогу грузовику Scania. Многотонная фура на полной скорости снесла легковушку с трассы, выбросив её в кювет и перевернув на крышу.

Прибывшие медики обнаружили, что из шести человек в живых остались только двое — водитель Виктор и его дочь Диана. Лилия Тихонова, а также Марсель Газизов (которому на следующий день исполнился бы 31 год), его жена Юлия и их дочь Амелия погибли на месте.

Восьмилетнюю Диану эвакуировали вертолётом в областную больницу, а её отца доставили в больницу Медногорска. Врачам удалось спасти обоих.

"Образцовые семьи"

Газизовы, по словам знакомых, были идеальной семьёй. Марсель и Юлия знали друг друга с детства и начали встречаться ещё подростками. Примерно десять лет назад они поженились, вскоре родился сын, а в 2015 году — дочь Амелия.

Марсель владел мебельным салоном и постоянно работал, обеспечивая семью всем необходимым.

"Семья интеллигентная, спокойная," — рассказала журналистам соседка матери Юлии. "Марсель души не чаял в дочке, они делали для детей всё возможное. Каждый год возили их на море. Марсель всегда ездил аккуратно — будь он за рулём, этого бы не случилось."

Тихоновы также производили впечатление крепкой семьи. Лилия работала в банке и имела хорошую репутацию среди коллег и клиентов. Однако главным для неё была семья — она регулярно делилась семейными фотографиями в социальных сетях и писала о радостях материнства.

Суровый приговор

После аварии полиция Оренбургской области возбудила уголовное дело против Виктора Тихонова по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть нескольких человек. Мужчине грозило до семи лет лишения свободы.

Районный суд рассматривал дело два месяца, начиная с октября. 24 декабря 2024 года Виктора признали виновным и приговорили к четырём годам в колонии-поселении. Он подал апелляцию, ссылаясь на то, что у него на иждивении находятся дети.

Областной суд, рассмотрев апелляцию, выявил дополнительные обстоятельства, отягчающие вину водителя. Оказалось, что ни один из пассажиров не был пристёгнут ремнями безопасности, дети перевозились без специальных кресел. Более того, сам факт перевозки шести человек в Nissan X-Trail был нарушением — автомобиль не рассчитан на такое количество пассажиров.

Суд отклонил все доводы Тихонова и оставил приговор без изменений. Ближайшие четыре года мужчине предстоит провести в колонии-поселении, а его сын остался без матери.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети