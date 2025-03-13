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Депутат из Башкирии предстанет перед судом за попытку откупиться от наказания

Депутат из Башкирии предстанет перед судом за попытку откупиться от наказания

22:44, 13 мар 2025

В декабре прошлого года в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии разыгралась типичная история с нетрезвым водителем, но с нетипичным главным героем. По информации прокуратуры муниципалитета, сотрудники ДПС остановили Opel Astra, за рулём которого находился народный избранник одного из сельских поселений с характерным "ароматом праздника".

Когда стражи дорог начали составлять протокол за пьяную езду, депутат решил пойти проверенным путём — достал 30 тысяч рублей и попытался "договориться". Однако инспектор оказался из породы неподкупных — от взятки отказался и тут же сообщил коллегам о попытке подкупа.

Теперь прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении незадачливого депутата. Ему вменяют покушение на дачу взятки должностному лицу. Материалы уголовного дела уже направлены в Белокатайский межрайонный суд, где вскоре решится судьба любителя пьяной езды и быстрых решений проблем.

В Башкирии пьяный водитель пытался откупиться от ДПС пятитысячной купюрой

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Мечетлинский район взятка
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