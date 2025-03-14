Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Водителей в Башкирии ждут усиленные проверки в выходные

Водителей в Башкирии ждут усиленные проверки в выходные

21:19, 14 мар 2025

В предстоящие выходные водителей Башкирии ожидают масштабные проверки на дорогах. Об этом сообщил руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов в своём Telegram 14 марта.

Рейды направлены на борьбу с аварийностью и поиск злостных нарушителей. Для этого патрули ДПС по всей республике усилят сотрудниками из других подразделений полиции. Профилактические меры призваны сократить количество серьёзных аварий и помочь участникам движения.

Уфимским автомобилистам стоит быть особенно внимательными: сегодня вечером проверки развернутся на Нагаевском шоссе, а завтра инспекторы переместятся на улицу Менделеева. В фокусе внимания — соблюдение правил, выявление пьяных за рулём и водителей без документов.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Госавтоинспекция Башкирии усилит контроль на дорогах в выходные дни
Человек и закон в Башкирии
Госавтоинспекция Башкирии усилит контроль на дорогах в выходные дни
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
ГИБДД проведёт массовые проверки водителей в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
ГИБДД проведёт массовые проверки водителей в Башкирии
Руководитель ГИБДД Башкирии предупредил о массовых рейдах на дорогах
Человек и закон в Башкирии
Руководитель ГИБДД Башкирии предупредил о массовых рейдах на дорогах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok