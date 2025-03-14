Водителей в Башкирии ждут усиленные проверки в выходные
21:19, 14 мар 2025
В предстоящие выходные водителей Башкирии ожидают масштабные проверки на дорогах. Об этом сообщил руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов в своём Telegram 14 марта.
Рейды направлены на борьбу с аварийностью и поиск злостных нарушителей. Для этого патрули ДПС по всей республике усилят сотрудниками из других подразделений полиции. Профилактические меры призваны сократить количество серьёзных аварий и помочь участникам движения.
Уфимским автомобилистам стоит быть особенно внимательными: сегодня вечером проверки развернутся на Нагаевском шоссе, а завтра инспекторы переместятся на улицу Менделеева. В фокусе внимания — соблюдение правил, выявление пьяных за рулём и водителей без документов.
Автор: Семен Подгорный
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