Водителей в Башкирии ждут усиленные проверки в выходные

21:19, 14 мар 2025

В предстоящие выходные водителей Башкирии ожидают масштабные проверки на дорогах. Об этом сообщил руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов в своём Telegram 14 марта.

Рейды направлены на борьбу с аварийностью и поиск злостных нарушителей. Для этого патрули ДПС по всей республике усилят сотрудниками из других подразделений полиции. Профилактические меры призваны сократить количество серьёзных аварий и помочь участникам движения.

Уфимским автомобилистам стоит быть особенно внимательными: сегодня вечером проверки развернутся на Нагаевском шоссе, а завтра инспекторы переместятся на улицу Менделеева. В фокусе внимания — соблюдение правил, выявление пьяных за рулём и водителей без документов.

Автор: Семен Подгорный