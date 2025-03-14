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Ловили по всей стране: педофила из Башкирии отправили в СИЗО

Ловили по всей стране: педофила из Башкирии отправили в СИЗО

21:31, 14 мар 2025

Бижбулякский межрайонный суд Башкирии арестовал мужчину, который несколько месяцев домогался 11-летней девочки. Подозреваемого задержали в Подмосковье после объявления в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Жуткая история длилась с августа по декабрь 2020 года. Мужчина, проживавший с ребёнком под одной крышей, регулярно совершал непристойные действия — трогал интимные части тела девочки. Психологи уверены: такие действия наносят непоправимый урон детской психике.

Дело завертелось 13 февраля, когда на извращенца завели уголовку за сексуальные действия в отношении малолетней. Уже на следующий день он скрылся. Задержали его 4 марта в Московской области.

Суд, учитывая возможность давления на жертву и свидетелей, отсутствие крепких семейных уз и серьёзность обвинения (до 20 лет колонии), заключил мужчину под стражу до 13 апреля.

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Автор: Семен Подгорный
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