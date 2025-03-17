Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Отправился в гости, вернулся за решетку: уфимец забил собутыльника до смерти

Отправился в гости, вернулся за решетку: уфимец забил собутыльника до смерти

15:35, 17 мар 2025

Калининский районный суд Уфы отправил за решетку 39-летнего местного жителя, который до смерти забил своего знакомого во время пьянки. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел осенью 2023 года. Мужчина с подругой наведался в гости, где компания устроила застолье. Ночью между хозяином и гостем вспыхнул конфликт. Разъяренный уфимец начал методично избивать оппонента, нанося удар за ударом, пока тот не рухнул бездыханным на диван. Тело обнаружили только утром.

Несмотря на имеющуюся судимость, обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению. Суд оказался непреклонен — 10 лет в колонии особого режима.

В Башкирии осудили водителя за ДТП с четырьмя погибшими

Читайте также:

В Башкирии осудили водителя за ДТП с четырьмя погибшими
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа убийство суд
Читайте также

Житель Уфы сбросил знакомого с балкона во время ссоры
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы сбросил знакомого с балкона во время ссоры
В Уфе суд вынес приговор дебоширу, угнавшему полицейский автомобиль
Человек и закон в Башкирии
В Уфе суд вынес приговор дебоширу, угнавшему полицейский автомобиль
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело
Ревнивец из Башкирии забил до смерти бывшую жену
Происшествия в Башкирии
Ревнивец из Башкирии забил до смерти бывшую жену


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok