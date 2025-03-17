Отправился в гости, вернулся за решетку: уфимец забил собутыльника до смерти

15:35, 17 мар 2025

Калининский районный суд Уфы отправил за решетку 39-летнего местного жителя, который до смерти забил своего знакомого во время пьянки. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел осенью 2023 года. Мужчина с подругой наведался в гости, где компания устроила застолье. Ночью между хозяином и гостем вспыхнул конфликт. Разъяренный уфимец начал методично избивать оппонента, нанося удар за ударом, пока тот не рухнул бездыханным на диван. Тело обнаружили только утром.

Несмотря на имеющуюся судимость, обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению. Суд оказался непреклонен — 10 лет в колонии особого режима.

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Автор: Семен Подгорный