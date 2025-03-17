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В Башкирии избили мужчину за жалобу в полицию

В Башкирии избили мужчину за жалобу в полицию

20:09, 17 мар 2025

Иностранец жестоко избил жителя города Кумертау за обращение в полицию. Инцидент произошел после того, как потерпевший подал заявление о вымогательстве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Как выяснилось, потерпевшиц написал заявление в правоохранительные органы о факте вымогательства денег со стороны гражданина другой страны. Узнав об этом, иностранец решил "наказать" жалобщика, устроив жестокую расправу.

Мелеузовский межрайонный следственный отдел уже возбудил уголовное дело по данному факту. Подозреваемый в нападении помещен в следственный изолятор на время расследования.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау
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