Уфимец поджег "Ниссан" за 700 тысяч после дорожной ссоры

14:01, 18 мар 2025

В Уфе суд вынес приговор 39-летнему местному жителю за поджог автомобиля. Инцидент произошел в августе 2023 года на улице Дагестанской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

История началась с банального дорожного конфликта. Водитель "копейки" не поделил дорогу с владельцем "Ниссан X-Трейл". Обида засела глубоко, и через месяц уфимец решил отомстить. Ночью он прикатил на велосипеде во двор обидчика, облил японского "коня" бензином и поджег.

Хозяину насчитали ущерб в 700 тысяч рублей. Поджигателю не удалось уйти от ответственности. На суде он во всем сознался и получил два года условно. Кроме того, пироману придется раскошелиться на 100 тысяч рублей моральной компенсации владельцу сгоревшего авто.

Автор: Семен Подгорный