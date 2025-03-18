Уфимец поджег "Ниссан" за 700 тысяч после дорожной ссоры
14:01, 18 мар 2025
В Уфе суд вынес приговор 39-летнему местному жителю за поджог автомобиля. Инцидент произошел в августе 2023 года на улице Дагестанской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
История началась с банального дорожного конфликта. Водитель "копейки" не поделил дорогу с владельцем "Ниссан X-Трейл". Обида засела глубоко, и через месяц уфимец решил отомстить. Ночью он прикатил на велосипеде во двор обидчика, облил японского "коня" бензином и поджег.
Хозяину насчитали ущерб в 700 тысяч рублей. Поджигателю не удалось уйти от ответственности. На суде он во всем сознался и получил два года условно. Кроме того, пироману придется раскошелиться на 100 тысяч рублей моральной компенсации владельцу сгоревшего авто.
Автор: Семен Подгорный
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