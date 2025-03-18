Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Уфимец поджег "Ниссан" за 700 тысяч после дорожной ссоры

Уфимец поджег "Ниссан" за 700 тысяч после дорожной ссоры

14:01, 18 мар 2025

В Уфе суд вынес приговор 39-летнему местному жителю за поджог автомобиля. Инцидент произошел в августе 2023 года на улице Дагестанской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

История началась с банального дорожного конфликта. Водитель "копейки" не поделил дорогу с владельцем "Ниссан X-Трейл". Обида засела глубоко, и через месяц уфимец решил отомстить. Ночью он прикатил на велосипеде во двор обидчика, облил японского "коня" бензином и поджег.

Хозяину насчитали ущерб в 700 тысяч рублей. Поджигателю не удалось уйти от ответственности. На суде он во всем сознался и получил два года условно. Кроме того, пироману придется раскошелиться на 100 тысяч рублей моральной компенсации владельцу сгоревшего авто.

Отправился в гости, вернулся за решетку: уфимец забил собутыльника до смерти

Читайте также:

Отправился в гости, вернулся за решетку: уфимец забил собутыльника до смерти
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа суд
Читайте также

Уфимскую поликлинику наказали за смерть пациентки
Человек и закон в Башкирии
Уфимскую поликлинику наказали за смерть пациентки
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело
В Башкирии дети отсудили за погибшую в ДТП мать почти 2 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии дети отсудили за погибшую в ДТП мать почти 2 млн рублей
В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии полицейские потребовали 100 тысяч рублей с избитого ими мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok