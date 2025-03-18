Глава кооператива обманул минсельхоз Башкирии на 675 тысяч рублей

17:03, 18 мар 2025

В Стерлитамакском районе Башкирии завершили расследование дела против руководителя сельхозкооператива, обвиняемого в мошенничестве и незаконных операциях с платежными средствами. Об этом сегодня сообщили пресс-службы республиканской прокуратуры и СК.

Следователи выяснили, что хитрый руководитель в 2022 году каждые три месяца отправлял в Минсельхоз региона заявки на получение денег по нацпроекту поддержки малого бизнеса. В бумагах он нагло врал о якобы купленной у местных жителей сельхозпродукции.

Благодаря фальшивым документам кооператив выудил из бюджета 675 тысяч рублей. Теперь дело передано в городской суд Стерлитамака, где аферисту предстоит ответить за свои махинации. Параллельно прокуратура требует через суд вернуть оставшуюся часть украденных средств.

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Автор: Семен Подгорный