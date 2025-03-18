В Башкирии вымогатели наехали на таксистку: требовали 2 миллиона за «крышу»

17:27, 18 мар 2025

Стерлитамакский городской суд отправил 38-летнего жителя Уфы на восемь лет в колонию строгого режима за вымогательство двух миллионов рублей у владелицы такси. Об этом сегодня сообщила прокуратура Республики Башкортостан.

Дерзкая схема вскрылась осенью 2021 года. Осуждённый со своим подельником наведывались к бизнесвумен из Белебея, занимавшейся пассажирскими перевозками по маршруту Белебей-Уфа-Белебей. Визиты были не из приятных — мужчины требовали «плату за спокойствие».

Предпринимательница не стала терпеть беспредел и сразу обратилась в полицию. Силовики быстро вычислили и задержали вымогателей.

Теперь главный фигурант дела проведет 8 лет в колонии строгого режима. Примечательно, что его подельник уже получил свой срок раньше — его приговорили к 10 годам строгого режима.

Автор: Семен Подгорный