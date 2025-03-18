Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии вымогатели наехали на таксистку: требовали 2 миллиона за «крышу»

В Башкирии вымогатели наехали на таксистку: требовали 2 миллиона за «крышу»

17:27, 18 мар 2025

Стерлитамакский городской суд отправил 38-летнего жителя Уфы на восемь лет в колонию строгого режима за вымогательство двух миллионов рублей у владелицы такси. Об этом сегодня сообщила прокуратура Республики Башкортостан.

Дерзкая схема вскрылась осенью 2021 года. Осуждённый со своим подельником наведывались к бизнесвумен из Белебея, занимавшейся пассажирскими перевозками по маршруту Белебей-Уфа-Белебей. Визиты были не из приятных — мужчины требовали «плату за спокойствие».

Предпринимательница не стала терпеть беспредел и сразу обратилась в полицию. Силовики быстро вычислили и задержали вымогателей.

Теперь главный фигурант дела проведет 8 лет в колонии строгого режима. Примечательно, что его подельник уже получил свой срок раньше — его приговорили к 10 годам строгого режима.

Суд в Уфе рассмотрит дело группы мужчин, обвиняемых в вымогательстве

Читайте также:

Суд в Уфе рассмотрит дело группы мужчин, обвиняемых в вымогательстве
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак вымогательство суд
Читайте также

В Башкирии сотрудник ОБЭП попался на взятке
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии сотрудник ОБЭП попался на взятке
«Угрожали ножом и требовали миллионы»: в Уфе осудили банду похитителей
Человек и закон в Башкирии
«Угрожали ножом и требовали миллионы»: в Уфе осудили банду похитителей
Убийце из Башкирии, зарезавшему свою бывшую жену, смягчили приговор
Человек и закон в Башкирии
Убийце из Башкирии, зарезавшему свою бывшую жену, смягчили приговор
В Уфе суд вынес приговор дебоширу, угнавшему полицейский автомобиль
Человек и закон в Башкирии
В Уфе суд вынес приговор дебоширу, угнавшему полицейский автомобиль


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok