Проверят коммунальщиков: в Стерлитамаке наледь чуть не убила женщину с ребенком

09:42, 19 мар 2025

В башкирском городе Стерлитамаке следователи начали проверку после инцидента с упавшей наледью, которая едва не травмировала женщину с ребенком. Момент опасного происшествия попал на камеры наблюдения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального СК.

Следком инициировал доследственную проверку. В ведомтсве выясняют все детали случившегося и готовят заключение о действиях лиц, ответственных за очистку кровель и фасадов от снега и льда.

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Автор: Семен Подгорный