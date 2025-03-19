В Башкирии будут судить женщину за незаконный доступ к переписке родственников

14:20, 19 мар 2025

Жительница башкирского Кумертау окажется на скамье подсудимых за незаконный доступ к чужой переписке. Информацию об этом подтвердили в пресс-службах прокуратуры и СК республики.

По материалам следствия, 42-летняя женщина, находясь в гостях у матери бывшего мужа в апреле 2024 года, решилась на авантюру - подсмотрела и подобрала графический пароль от телефона свекрови. Разблокировав гаджет, она залезла в личную переписку между свекровью и сыном (своим экс-супругом), где те обсуждали имущество, которое делилось при разводе.

Находчивая дама не растерялась - быстро сделала скриншоты компрометирующих сообщений и приложила их к своему иску в суд.

Теперь против женщины возбудили уголовное дело о нарушении тайны переписки. Несмотря на очевидные улики, она отрицает свою вину. Дело уже направлено в Кумертауский межрайонный суд, где решат судьбу любительницы чужих секретов.

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Автор: Семен Подгорный