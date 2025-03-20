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В Уфе осудят мужчину убившего знакомого на почве ревности

В Уфе осудят мужчину убившего знакомого на почве ревности

11:55, 20 мар 2025

В Уфе завершено расследование убийства на почве ревности. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, материалы дела переданы в Калининский районный суд.

Инцидент случился в декабре 2024 года. Пьяный ревнивец устроил разборки со знакомым из-за бывшей супруги. Словесная перепалка быстро переросла в смертельную драку — обвиняемый всадил нож прямо в сердце соперника. Жертва скончалась мгновенно.

После расправы убийца попытался скрыться, но был задержан. Мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, полностью признал вину в содеянном.

Теперь судьбу ревнивца решит суд. Ему грозит длительный срок за убийство на бытовой почве.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство в Уфе
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