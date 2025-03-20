Организаторы финансовой пирамиды в Уфе осуждены за хищение 266 млн рублей

20:34, 20 мар 2025

В Уфе суд поставил точку в громком деле о крупном мошенничестве. 22 участника преступной группы отправятся за решетку за то, что оставили без денег более 500 доверчивых граждан. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, общая сумма ущерба превысила 266 миллионов рублей.

Схема работала с 2016 года, когда уфимец со своими сообщниками развернул сеть офисов в восьми городах России. Мошенники открыли представительства в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Клиентов заманивали обещаниями золотых гор на финансовых рынках.

Доверчивые граждане подписывали договоры на "консультационные услуги", отдавая аферистам от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. При этом у конторы даже не было лицензии на проведение операций на электронных торговых площадках.

Никаких реальных инвестиций не производилось. Деньги клиентов сразу уходили на подконтрольные мошенникам счета, откуда перекочевывали в их карманы. За три года (с 2016 по 2019) жертвами аферистов стали 511 человек.

Все 22 участника группировки получили от 4,5 до 9 лет колонии общего режима. Одной из подсудимых предоставили отсрочку до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Правоохранители арестовали имущество преступников на 8 миллионов рублей и изъяли ещё 56 миллионов. Прокуратура отмечает, что материалы в отношении организатора схемы и некоторых других участников выделены в отдельное производство, так что расследование продолжается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Прокуратура Башкирии