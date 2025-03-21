Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

28-летняя уфимка объявлена в международный розыск за фейки в соцсетях

28-летняя уфимка объявлена в международный розыск за фейки в соцсетях

11:43, 21 мар 2025

Жительница Уфы заочно арестована за распространение недостоверной информации. По сообщению Объединенной пресс-службы судов Башкирии, она опубликовала ложные сведения в своем Telegram-канале и на платформе, запрещенной в РФ.

Следствие квалифицирует действия женщины как два преступления против общественной безопасности и порядка. Девушка размещала материалы, выдавая их за достоверные факты.

Правоохранители объявили уфимку в международный розыск. Октябрьский районный суд города уже удовлетворил ходатайство о заключении под стражу обвиняемой на 30 дней с момента задержания. Постановление пока не вступило в законную силу. Местонахождение девушки неизвестно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа розыск
Читайте также

В Башкирии расследуют смерть жительницы Нефтекамска от тяжких телесных повреждений
Происшествия в Башкирии
В Башкирии расследуют смерть жительницы Нефтекамска от тяжких телесных повреждений
В Уфе осудят мужчину убившего знакомого на почве ревности
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудят мужчину убившего знакомого на почве ревности
В Бижбулякском районе Башкирии закрыли мост из-за паводка
Общество в Башкирии
В Бижбулякском районе Башкирии закрыли мост из-за паводка
В Башкирии будут судить женщину за незаконный доступ к переписке родственников
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии будут судить женщину за незаконный доступ к переписке родственников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok