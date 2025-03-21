28-летняя уфимка объявлена в международный розыск за фейки в соцсетях

11:43, 21 мар 2025

Жительница Уфы заочно арестована за распространение недостоверной информации. По сообщению Объединенной пресс-службы судов Башкирии, она опубликовала ложные сведения в своем Telegram-канале и на платформе, запрещенной в РФ.

Следствие квалифицирует действия женщины как два преступления против общественной безопасности и порядка. Девушка размещала материалы, выдавая их за достоверные факты.

Правоохранители объявили уфимку в международный розыск. Октябрьский районный суд города уже удовлетворил ходатайство о заключении под стражу обвиняемой на 30 дней с момента задержания. Постановление пока не вступило в законную силу. Местонахождение девушки неизвестно.

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Автор: Семен Подгорный