Жительница Башкирии ответит за оскорбления в родительском чате
14:18, 21 мар 2025
В Шаранском районе Башкирии разборки в родительском чате детского сада закончились штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Декабрьское обсуждение подготовки к утреннику в местном детсаду переросло в настоящую словесную дуэль. Одна из мамочек не совладала с эмоциями и выплеснула поток оскорблений в адрес другой участницы беседы.
Оскорбленная женщина решила не оставлять ситуацию без последствий и обратилась за защитой своей чести. Прокуратура провела проверку переписки и инициировала административное дело по статье "Оскорбление". По решению мирового судьи несдержанной родительнице придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.
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