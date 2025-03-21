Жительница Башкирии ответит за оскорбления в родительском чате

14:18, 21 мар 2025

В Шаранском районе Башкирии разборки в родительском чате детского сада закончились штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Декабрьское обсуждение подготовки к утреннику в местном детсаду переросло в настоящую словесную дуэль. Одна из мамочек не совладала с эмоциями и выплеснула поток оскорблений в адрес другой участницы беседы.

Оскорбленная женщина решила не оставлять ситуацию без последствий и обратилась за защитой своей чести. Прокуратура провела проверку переписки и инициировала административное дело по статье "Оскорбление". По решению мирового судьи несдержанной родительнице придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный