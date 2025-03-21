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Житель Башкирии насмерть забил табуреткой сожительницу

Житель Башкирии насмерть забил табуреткой сожительницу

14:28, 21 мар 2025

В Салавате завершили расследование жестокого убийства. Местный житель предстанет перед судом за смертельные побои, нанесенные сожительнице. Инцидент произошёл в январе этого года. Об этом информируют прокуратура и Следственный комитет Башкирии.

Всё началось с обычной бытовой ссоры. Но мужчина не сдержал ярость — сначала бил женщину руками и ногами, а потом схватил табурет и нанёс множественные удары по голове и телу. Жертва не выжила — от тупой травмы груди и других повреждений она скончалась на месте.

После расправы убийца не стал скрываться. Он позвонил соседке и рассказал о случившемся. Женщина тут же сообщила в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который полностью признал вину.

Следователи собрали все необходимые доказательства преступления. Теперь уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Салаватский городской суд, где обвиняемому предстоит ответить за содеянное в полной мере.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават убийство
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