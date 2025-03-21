В Башкирии внук-убийца засунул бабушку в морозилку

19:06, 21 мар 2025

В Башкирии завершился судебный процесс над 31-летним мужчиной, обвиняемым в жестоком убийстве собственной бабушки. Государственный обвинитель потребовал для него 18 лет и 3 месяца строгого режима. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, происшествие случилось в июле 2023 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вступил в конфликт со своей 86-летней полностью слепой родствнницей. В ходе ссоры внук жестоко избил пожилую женщину, а затем задушил её.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поместил тело пенсионерки в морозильную камеру и скрылся с места преступления. Пенсионерка числилась пропавшей без вести более трёх месяцев, пока осенью 2023 года правоохранители не задержали её внука в Уфе.

Заместитель прокурора Руслан Абзалетдинов, выступая в Верховном суде республики, запросил для подсудимого не только длительный срок лишения свободы в колонии строгого режима, но и дополнительное ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.

Примечательно, что обвиняемый, ранее уже имевший проблемы с законом, полностью отрицает свою причастность к убийству, несмотря на собранные следствием доказательства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ