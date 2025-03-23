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Весенний сезон охоты в Башкирии откроется 11 апреля

Весенний сезон охоты в Башкирии откроется 11 апреля

12:50, 23 мар 2025

Минэкологии Башкортостана объявило о старте весеннего сезона охоты с 11 апреля. Продолжительность варьируется в зависимости от охотничьей зоны и продлится до 11 мая.

Охотникам разрешат добывать гусей (кроме серого), селезней уток (можно использовать подсадных), вальдшнепа и самцов глухаря и тетерева.

Желающие могут подавать заявления уже с 24 марта через Госуслуги, оплатив там же госпошлину. В документах необходимо четко обозначить выбранную зону (из трех возможных) и отметить использование подсадных уток, если планируете с ними охотиться.

Не забудьте отчитаться о добыче — сделать это нужно в течение 20 дней после окончания срока, указанного в вашем разрешении на охоту.

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Автор: Семен Подгорный
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