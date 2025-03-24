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В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП

В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя и зафиксировали 67 ДТП

09:32, 24 мар 2025

В Уфе за выходные инспекторы ГИБДД задержали 21 водителя в нетрезвом состоянии. Ещё девять автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

На дорогах башкирской столицы за 48 часов зафиксировано 67 аварий, в которых травмы получили три человека. Сотрудники дорожной полиции пресекли 725 различных нарушений ПДД.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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