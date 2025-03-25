Уфимца осудили за смертельную драку 13-летней давности

09:59, 25 мар 2025

В Уфе суд вынес приговор по делу о смертельной драке, случившейся в 2011 году. Об этом 25 марта 2025 года сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Конфликт произошел возле остановки рядом с парком на улице Маршала Жукова. 37-летний местный житель нанес несколько ударов по голове другому участнику потасовки, что привело к гибели последнего на месте происшествия. После этого виновник скрылся и находился в розыске 13 лет.

В январе текущего года мужчина добровольно явился в суд. Октябрьский районный суд Уфы приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно осужденному предстоит выплатить 150 тысяч рублей отцу погибшего в качестве компенсации морального вреда.

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Автор: Семен Подгорный