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В Башкирии полицейский заработал 20 миллионов на «крыше» и запугивании пенсионерки

В Башкирии полицейский заработал 20 миллионов на «крыше» и запугивании пенсионерки

12:10, 25 мар 2025

Бывший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью из Нефтекамска пойдёт под суд за взятку и мошенничество. Расследование дела завершено, о чём сообщили пресс-службы прокуратуры, МВД и СК Башкирии.

Следствие установило, что в июне прошлого года экс-полицейский получил 8 млн рублей от транспортной компании. За эти деньги он обещал обеспечить «защиту» бизнеса и организовать проблемы конкурентам. На этом бывший страж порядка не остановился — в начале 2025 года он выманил у пожилой уфимки более 12 миллионов. Женщине он внушил, что ей грозит заказное убийство, и только срочная оплата может предотвратить трагедию.

Махинации оборотня в погонах не прошли незамеченными. Сотрудники собственной безопасности МВД провели операцию и задержали нечистого на руку коллегу.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Калининский районный суд Уфы. До решения суда обвиняемый будет находиться под стражей.

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В Башкирии сотрудник ОБЭП попался на взятке

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск
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