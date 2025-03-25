В Башкирии полицейский заработал 20 миллионов на «крыше» и запугивании пенсионерки

12:10, 25 мар 2025

Бывший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью из Нефтекамска пойдёт под суд за взятку и мошенничество. Расследование дела завершено, о чём сообщили пресс-службы прокуратуры, МВД и СК Башкирии.

Следствие установило, что в июне прошлого года экс-полицейский получил 8 млн рублей от транспортной компании. За эти деньги он обещал обеспечить «защиту» бизнеса и организовать проблемы конкурентам. На этом бывший страж порядка не остановился — в начале 2025 года он выманил у пожилой уфимки более 12 миллионов. Женщине он внушил, что ей грозит заказное убийство, и только срочная оплата может предотвратить трагедию.

Махинации оборотня в погонах не прошли незамеченными. Сотрудники собственной безопасности МВД провели операцию и задержали нечистого на руку коллегу.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Калининский районный суд Уфы. До решения суда обвиняемый будет находиться под стражей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии сотрудник ОБЭП попался на взятке

Автор: Семен Подгорный