В Башкирии руководство школы скрыло травму головы 10-летней ученицы

15:16, 26 мар 2025

Надзорное ведомство Башкирии обнаружило факт сокрытия серьезной травмы ребенка в одной из школ Бурзянского района. По информации прокуратуры республики, инцидент произошел в январе 2024 года.

Десятилетняя ученица получила черепно-мозговую травму на перемене, однако администрация учебного заведения не только не обеспечила своевременную медицинскую помощь, но и утаила случившееся от контролирующих органов. В ходе проверки выяснилось, что в момент происшествия в школе отсутствовал медработник, а учителя не предприняли попыток вызвать медиков.

Пострадавшая девочка смогла получить необходимую помощь лишь спустя сутки, когда ее родители самостоятельно обратились в медицинское учреждение.

По результатам расследования прокуратура инициировала два административных производства в отношении руководителя школы за нарушение прав учащихся и сокрытие информации о несчастном случае. Классному руководителю также вынесено дисциплинарное взыскание.

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Автор: Семен Подгорный