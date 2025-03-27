Оставил умирать на морозе: жителя Башкирии осудят за смерть знакомого
10:52, 27 мар 2025
В Бакалинском районе Башкортостана передано в суд дело местного жителя, обвиняемого в причинении легкого вреда здоровью и оставлении в опасности. Об инциденте сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно материалам дела, обвиняемый в ходе конфликта нанес удар молотком по голове своему знакомому, после чего выставил пострадавшего на улицу. В результате длительного пребывания на холоде потерпевший скончался от переохлаждения.
Прокуратура отмечает, что обвиняемый полностью признал вину. Известно также, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
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Автор: Семен Подгорный
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