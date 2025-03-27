В Башкирии бывший сожитель ворвался в квартиру к женщине и разбил ей нос

21:21, 27 мар 2025

Следственный комитет и Прокуратура Башкирии начали расследование по факту незаконного вторжения в жилище, произошедшего в Салавате. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ. Инцидент получил федеральную огласку после выхода сюжета на одном из центральных телеканалов.

По информации правоохранительных органов, мужчина проник в квартиру своей бывшей сожительницы без её согласия. В ходе конфликта он нанёс женщине телесные повреждения, в том числе сломал нос. Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося и формирования доказательной базы.

Параллельно прокуратура рассматривает заявление пострадавшей о противоправном поведении экс-сожителя. Специалисты определяют тяжесть причинённого здоровью вреда. По поручению прокурора правоохранители также дадут юридическую оценку действиям злоумышленника в части незаконного проникновения и высказывания угроз убийством в адрес женщины.

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Автор: Семен Подгорный