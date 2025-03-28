В Башкирии осудили водителя за ДТП с гибелью подростка

11:07, 28 мар 2025

В Башкирии суд вынес приговор водителю, виновному в аварии со смертельным исходом. Как сообщает прокуратура республики, происшествие случилось в сентябре 2024 года в Альшеевском районе.

Местный житель, управляя «ВАЗ-2115», не потерял управление — машина вылетела в кювет и протаранила столб. Удар оказался смертельным для несовершеннолетнего пассажира, который скончался на месте. Ещё одна жертва — 17-летняя девушка — выжила, но получила серьёзные травмы.

Альшеевский районный суд рассмотрел все обстоятельства и принял решение: виновник получил два года условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, ему запрещено садиться за руль в ближайшие 2 года. Родственникам погибшего подростка водитель обязан выплатить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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Автор: Семен Подгорный