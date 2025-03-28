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В Уфе мужчина зарезал подругу и остался спать рядом с телом

В Уфе мужчина зарезал подругу и остался спать рядом с телом

16:52, 28 мар 2025

В Уфе передано в суд дело об убийстве 47-летней женщины, сообщили в пресс-службе республиканского Следкома. Инцидент случился в квартире жертвы во время совместного распития спиртного.

По версии следствия, собутыльники мирно проводили время, пока женщина не упомянула о своём знакомом с криминальным прошлым. Эта фраза стала спусковым крючком — вспыхнул конфликт, и мужчина нанёс хозяйке квартиры несколько ножевых ударов в область груди. От полученных ранений она скончалась на месте.

После расправы убийца переместил тело на диван и отправился спать. Страшную находку обнаружила 22-летняя дочь погибшей, вернувшаяся домой. Девушка вызвала полицию.

Задержанный полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. Как выяснилось, он уже отбывал наказание за убийство и причинение смертельных травм. До суда обвиняемый будет находиться под стражей.

Следователи сформировали полноценную доказательную базу. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа убийство в Уфе
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