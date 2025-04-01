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В Башкирии водитель получил 2 года колонии за попытку дать взятку инспекторам ДПС

В Башкирии водитель получил 2 года колонии за попытку дать взятку инспекторам ДПС

20:20, 01 апр 2025

В Бирске суд вынес приговор 40-летнему автомобилисту, пытавшемуся дать взятку сотрудникам ДПС. Инцидент произошел в декабре 2024 года. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Инспекторы Госавтоинспекции остановили водителя внедорожника "HAVAL" с признаками опьянения. Оказавшись в патрульном автомобиле, мужчина предложил выключить регистратор, после чего положил на приборную панель 10 тысяч рублей. Цель была проста — избежать составления протокола. Мужчина не отреагировал на предупреждения о том, что его действия могут привести к уголовной ответственности.

Ситуация усугубилась после вызова следственной группы — водитель решил увеличить ставки и предложил каждому из двух инспекторов по 40 тысяч рублей.

Финал истории оказался печальным для нарушителя. Суд приговорил его к двум годам в колонии общего режима, назначил штраф, в пять раз превышающий сумму взятки и конфисковал автомобиль.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бирск взятка суд
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