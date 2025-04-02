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В Башкирии поймали водителя с купленными в интернете правами

В Башкирии поймали водителя с купленными в интернете правами

11:39, 02 апр 2025

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург сотрудники спецбатальона ДПС задержали водителя с фальшивыми документами. Инцидент произошёл на 125-м километре автодороги, когда правоохранители остановили автомобиль марки «Лада Гранта». Водитель попал в поле зрения системы «Паутина», которая указала, что он может быть лишён права управления транспортными средствами.

При проверке документов полицейские заметили несоответствия в водительском удостоверении. Затем оказалось, что права принадлежат другому человеку. Во время разбирательства мужчина признался, что приобрёл поддельный документ через интернет.

Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ (использование подложных документов). Ему теперь может грозить крупный штраф или другие меры наказания, такие как обязательные или исправительные работы, либо арест.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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