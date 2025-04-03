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В Башкирии внук-убийца спрятал тело бабушки в морозилке

В Башкирии внук-убийца спрятал тело бабушки в морозилке

21:17, 03 апр 2025

В Уфе суд вынес приговор жителю Зианчуринского района Башкирии за убийство собственной 86-летней бабушки. По информации пресс-службы прокуратуры республики, преступление было совершено в июле 2023 года.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился со своей слепой беспомощной бабушкой, после чего спрятал тело в морозильной камере. Пенсионерка числилась пропавшей более трех месяцев, пока не обнаружили её замороженные останки. Всё это время преступник скрывался в столице республики.

Мужчину приговорили к 15 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ограничение свободы сроком на год и лишение водительских прав на три года и 23 дня.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство в Уфе суд
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