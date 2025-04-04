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В уфимской клинике после лазерной эпиляции у клиентки начались осложнения

В уфимской клинике после лазерной эпиляции у клиентки начались осложнения

21:15, 04 апр 2025

В Уфе региональный Следком начал проверку в отношении косметологической клиники, где пациентка пострадала после лазерной эпиляции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня.

Проверка была инициирована после публикации в соцсетях, где женщина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, возникших после косметологической процедуры.

Следователи сейчас выясняют все детали происшествия и изучают документацию клиники. По итогам расследования будет вынесено официальное заключение о качестве оказанных услуг и определена юридическая ответственность причастных лиц.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Мэш Батащ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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