В уфимской клинике после лазерной эпиляции у клиентки начались осложнения

21:15, 04 апр 2025

В Уфе региональный Следком начал проверку в отношении косметологической клиники, где пациентка пострадала после лазерной эпиляции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня.

Проверка была инициирована после публикации в соцсетях, где женщина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, возникших после косметологической процедуры.

Следователи сейчас выясняют все детали происшествия и изучают документацию клиники. По итогам расследования будет вынесено официальное заключение о качестве оказанных услуг и определена юридическая ответственность причастных лиц.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ