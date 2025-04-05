Мать-алкоголичка из Уфы выкинула 3-летнюю дочь на мороз и забыла о ней
14:47, 05 апр 2025
В Уфе сотрудники полицейского отдела №11 выявили факт неисполнения родительских обязанностей 39-летней местной жительницей. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
Установлено, что женщина регулярно употребляла алкоголь и игнорировала нужды своей маленькой дочери. Мать не обеспечивала ребенка необходимым питанием, одеждой и медицинским уходом, применяла неприемлемые методы воспитания.
В летний период 2023 года нетрезвая родительница выставила трехлетнюю дочь на лестничную клетку, закрыв за ней входную дверь. А в зимнее время текущего года вывела ребенка на улицу без верхней одежды, оставив ожидать прибытия бабушки на холоде.
После помещения девочки в специализированное учреждение мать не проявляла никакого интереса к судьбе дочери и продолжала вести асоциальный образ жизни с употреблением спиртного.
На основании собранных сотрудниками правоохранительных органов материалов против уфимки инициировано уголовное производство.
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