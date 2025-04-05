Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Мать-алкоголичка из Уфы выкинула 3-летнюю дочь на мороз и забыла о ней

Мать-алкоголичка из Уфы выкинула 3-летнюю дочь на мороз и забыла о ней

14:47, 05 апр 2025

В Уфе сотрудники полицейского отдела №11 выявили факт неисполнения родительских обязанностей 39-летней местной жительницей. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Установлено, что женщина регулярно употребляла алкоголь и игнорировала нужды своей маленькой дочери. Мать не обеспечивала ребенка необходимым питанием, одеждой и медицинским уходом, применяла неприемлемые методы воспитания.

В летний период 2023 года нетрезвая родительница выставила трехлетнюю дочь на лестничную клетку, закрыв за ней входную дверь. А в зимнее время текущего года вывела ребенка на улицу без верхней одежды, оставив ожидать прибытия бабушки на холоде.

После помещения девочки в специализированное учреждение мать не проявляла никакого интереса к судьбе дочери и продолжала вести асоциальный образ жизни с употреблением спиртного.

На основании собранных сотрудниками правоохранительных органов материалов против уфимки инициировано уголовное производство.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительница Башкирии держала в плену собственную 10-летнюю дочь

Читайте также:

Жительница Башкирии держала в плену собственную 10-летнюю дочь
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
Читайте также

Жительница Башкирии держала в плену собственную 10-летнюю дочь
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии держала в плену собственную 10-летнюю дочь
В Уфе мать пыталась задушить трёхмесячную дочь
Происшествия в Башкирии
В Уфе мать пыталась задушить трёхмесячную дочь
В Башкирии 14-летняя девочка вызвала полицию, чтобы попасть домой, куда ее несколько дней не пускала мать
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 14-летняя девочка вызвала полицию, чтобы попасть домой, куда ее несколько дней не пускала мать
В Башкирии мать в наркотическом угаре морила голодом 5-летнюю дочь
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мать в наркотическом угаре морила голодом 5-летнюю дочь


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok