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В Уфе адвоката обвинили в посредничестве при даче взятки

В Уфе адвоката обвинили в посредничестве при даче взятки

21:33, 07 апр 2025

В Уфе сотрудниками правоохранительных органов был задержан адвокат, которому предъявили обвинение в соучастии во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают в следственном комитете Башкирии.

По версии следствия, адвокат защищал клиента, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Он предложил родственнику обвиняемого передать 1,5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов за смягчение меры пресечения — вместо заключения под стражу предлагался домашний арест. Родственник подозреваемого, поняв, что адвокат предлагает незаконные действия, обратился в правоохранительные органы

Сотрудники УФСБ России в Башкирии провели оперативное мероприятие, в результате которого адвокат был задержан с поличным при передаче денег. Проведены первоначальные следственные действия. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил адвоката под домашний арест.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа взяточничество
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