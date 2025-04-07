В Уфе адвоката обвинили в посредничестве при даче взятки

21:33, 07 апр 2025

В Уфе сотрудниками правоохранительных органов был задержан адвокат, которому предъявили обвинение в соучастии во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают в следственном комитете Башкирии.

По версии следствия, адвокат защищал клиента, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Он предложил родственнику обвиняемого передать 1,5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов за смягчение меры пресечения — вместо заключения под стражу предлагался домашний арест. Родственник подозреваемого, поняв, что адвокат предлагает незаконные действия, обратился в правоохранительные органы

Сотрудники УФСБ России в Башкирии провели оперативное мероприятие, в результате которого адвокат был задержан с поличным при передаче денег. Проведены первоначальные следственные действия. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил адвоката под домашний арест.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии сотрудник ОБЭП попался на взятке

Автор: Семен Подгорный