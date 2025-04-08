Пьяный уфимец напал на школьниц и отправился в колонию на три года

20:10, 08 апр 2025

Суд вынес приговор жителю Уфы, напавшему на трех школьниц в квартире на улице Зорге. Мужчину отправили в колонию строгого режима на три года. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Республике Башкортостан.

История произошла 17 февраля, когда нетрезвый мужчина заприметил 15-летнюю девочку, выходившую из квартиры. Он силой затолкал подростка обратно и вломился в жилище, где находились еще две 14-летние подружки.

Школьницы попытались выставить непрошеного гостя, но получили телесные повреждения. На крики о помощи сбежались соседи, и незваный гость поспешил ретироваться.

Правоохранители быстро вычислили и задержали нападавшего. Однако мужчина решил, что терять ему нечего — при задержании оказал сопротивление и применил силу к полицейскому.

В итоге уфимца признали виновным сразу по двум статьям: нарушение неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК РФ) и применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В зале суда нападавший полностью признал вину в содеянном. Впрочем, раскаяние не помогло избежать сурового наказания — ближайшие три года мужчина проведет в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный