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В Уфе раскрыли убийство десятилетней давности

В Уфе раскрыли убийство десятилетней давности

21:46, 08 апр 2025

В Уфе суд вынес приговор по делу о смертельном избиении, случившемся почти 11 лет назад. Житель Уфы признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к гибели человека. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Республике Башкортостан.

В ведомстве информируют, что следственный отдел по Калининскому району Уфы собрал достаточно доказательств для обвинительного приговора. Мужчина осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности).

История началась в мае 2014 года, когда в медицинское учреждение был доставлен 35-летний мужчина с серьезными повреждениями. Несмотря на медицинскую помощь, спустя месяц пострадавший скончался. Медицинская экспертиза установила причину смерти – осложнения после тупой травмы живота. Тогда личность нападавшего установить не удалось.

Подвижки в расследовании произошли только в 2024 году. Следователи и криминалисты СК во взаимодействии с оперативниками провели масштабную работу: заново изучили материалы, опросили свидетелей и знакомых погибшего. В результате была получена ключевая информация о конфликте погибшего с неким мужчиной незадолго до трагедии. Во время допроса подозреваемый, столкнувшись с собранными уликами, признал свою вину и детально описал произошедшее.

Выяснилось, что в мае 2014 года потерпевший случайно познакомился на улице с обвиняемым и его спутницей. После совместного употребления алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта уфимец жестоко избил нового знакомого, нанося множественные удары руками и ногами. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – пострадавший умер в больнице.

Судебное решение: пять лет и один месяц в колонии строгого режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа убийство в Уфе суд
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