Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы

Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы

10:27, 10 апр 2025

Суд Ишимбая вынес приговор местному жителю, жестоко избившему свою сожительницу в сентябре 2024 года. Женщина три месяца провела в реанимации, после чего скончалась. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

Инцидент произошел на фоне бытового конфликта. Мужчина, испытывая личную неприязнь к своей партнерше, нанес ей множественные телесные повреждения и удар ножом. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном. Суд квалифицировал его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Согласно позиции гособвинения, фигурант дела проведет ближайшие 10 лет в колонии строгого режима. Дополнительно суд обязал осужденного выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе раскрыли убийство десятилетней давности

Читайте также:

В Уфе раскрыли убийство десятилетней давности
Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай убийство суд
Читайте также

Убийце из Башкирии, зарезавшему свою бывшую жену, смягчили приговор
Человек и закон в Башкирии
Убийце из Башкирии, зарезавшему свою бывшую жену, смягчили приговор
Житель Башкирии избил до смерти сожительницу в бане
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии избил до смерти сожительницу в бане
Уфимца осудили за смертельную драку 13-летней давности
Человек и закон в Башкирии
Уфимца осудили за смертельную драку 13-летней давности
Бывшего заключенного из Уфы осудили за убийство сокамерника
Человек и закон в Башкирии
Бывшего заключенного из Уфы осудили за убийство сокамерника


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok