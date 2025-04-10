Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы

10:27, 10 апр 2025

Суд Ишимбая вынес приговор местному жителю, жестоко избившему свою сожительницу в сентябре 2024 года. Женщина три месяца провела в реанимации, после чего скончалась. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

Инцидент произошел на фоне бытового конфликта. Мужчина, испытывая личную неприязнь к своей партнерше, нанес ей множественные телесные повреждения и удар ножом. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном. Суд квалифицировал его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Согласно позиции гособвинения, фигурант дела проведет ближайшие 10 лет в колонии строгого режима. Дополнительно суд обязал осужденного выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

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Автор: Семен Подгорный