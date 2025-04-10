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В Башкирии глава "Госстроя" Бадиков получил 5,5 лет колонии за аферу на 2,3 млрд рублей

В Башкирии глава "Госстроя" Бадиков получил 5,5 лет колонии за аферу на 2,3 млрд рублей

15:08, 10 апр 2025

Сегодня, 10 апреля, Октябрьский районный суд Уфы поставил точку в громком деле о многомиллиардном мошенничестве при строительстве ЖК «Московский». Руководитель группы компаний «Госстрой» Кирилл Бадиков проведёт следующие 5,5 лет в колонии общего режима и заплатит штраф в 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

Подельники главного фигуранта отделались условными сроками. Бывший финансовый директор «Госстрой менеджмент» Павел Степанов получил три года условно с испытательным сроком 2,5 года и штраф 500 тысяч рублей. Экс-руководителю «Башнафтатранса» Игорю Тюрину суд определил четыре года условно, испытательный срок три года и штраф 800 тысяч рублей.

Схема обмана работала с 2013 по 2021 год. Руководители «Госстроя» и «Башнафтатранса» заключали с гражданами договоры паенакопления, уступки права требования и долевого участия в строительстве, но свои обязательства так и не выполнили. В результате пострадали 1100 физических и юридических лиц, а сумма причинённого ущерба достигла 2,3 миллиарда рублей.

Для компенсации убытков на имущество Бадикова и его родственников наложен арест. Под обеспечительные меры попали 120 земельных участков в Уфе и Уфимском районе, нежилые помещения и автомобили общей стоимостью почти 2 миллиарда рублей.

Для восстановления прав обманутых дольщиков ЖК «Московский» были задействованы механизмы Фонда развития территорий.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мошенничество суд
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