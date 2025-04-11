В Уфе сиделку приговорили к 20 годам колонии за убийство 90-летней пенсионерки

15:18, 11 апр 2025

В Уфе завершился судебный процесс над мужчиной, который ухаживал за пожилой женщиной, а затем жестоко расправился с ней. По информации Верховного суда Башкирии, убийство произошло 26 октября 2023 года.

Осенью прошлого года обвиняемый работал сиделкой у 90-летней пенсионерки. Как установило следствие, мужчина регулярно крал у беспомощной старушки деньги — в общей сложности 25 тысяч рублей. Роковой день наступил, когда пьяный сиделка потребовал у бабушки очередную сумму, но получил отказ.

В ярости он схватил нож и нанес пожилой женщине несколько ударов, после чего забрал кошелек с деньгами и сбежал. Преступника быстро задержали, он полностью признал вину.

Суд приговорил убийцу к 20 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе раскрыли убийство десятилетней давности

Автор: Семен Подгорный