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В Уфе сиделку приговорили к 20 годам колонии за убийство 90-летней пенсионерки

В Уфе сиделку приговорили к 20 годам колонии за убийство 90-летней пенсионерки

15:18, 11 апр 2025

В Уфе завершился судебный процесс над мужчиной, который ухаживал за пожилой женщиной, а затем жестоко расправился с ней. По информации Верховного суда Башкирии, убийство произошло 26 октября 2023 года.

Осенью прошлого года обвиняемый работал сиделкой у 90-летней пенсионерки. Как установило следствие, мужчина регулярно крал у беспомощной старушки деньги — в общей сложности 25 тысяч рублей. Роковой день наступил, когда пьяный сиделка потребовал у бабушки очередную сумму, но получил отказ.

В ярости он схватил нож и нанес пожилой женщине несколько ударов, после чего забрал кошелек с деньгами и сбежал. Преступника быстро задержали, он полностью признал вину.

Суд приговорил убийцу к 20 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа убийство в Уфе суд
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