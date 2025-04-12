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В природном парке Башкирии пресекли незаконную ловлю рыбы сетями

В природном парке Башкирии пресекли незаконную ловлю рыбы сетями

20:16, 12 апр 2025

Инспекторы природного парка «Аслы-куль» в Башкирии обнаружили браконьеров во время ночного рейда по озеру. Об этом сообщила пресс-служба республиканского минэкологии.

Патруль изъял 400 метров незаконно установленных рыболовных сетей на акватории Аслыкуля. Кроме того, нарушителей поймали на берегу пруда возле села Канлы-Туркеево в Буздякском районе, также относящемся к территории природного парка.

Местные жители, прекрасно зная о запретах, всё равно решили порыбачить запрещёнными снастями. Инспекторы вызвали полицию и изъяли у браконьеров улов — около 70 сорожек и 180 метров сетей. Сейчас специалисты подсчитывают размер ущерба, нанесённого водным биоресурсам.

Министерство экологии Башкирии напоминает: на особо охраняемых природных территориях любая рыбалка с использованием сетей строго запрещена. Инспекторы проводят регулярные рейды на водоёмах в любое время суток, так как нарушители часто устанавливают свои снасти под покровом ночи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минэкологии РБ
Теги: браконьер
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