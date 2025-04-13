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23-летний житель Стердитамака арестован за нецензурную надпись на лобовом стекле и 120 нарушений ПДД

23-летний житель Стердитамака арестован за нецензурную надпись на лобовом стекле и 120 нарушений ПДД

17:05, 13 апр 2025

В башкирском городе Стерлитамаке полиция задержала 23-летнего водителя ВАЗ-2114, который разъезжал по городу с нецензурной надписью на лобовом стекле и тонировкой. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Нарушителя вычислили благодаря видео в соцсетях. При проверке выяснилось, что за парнем числится 120 нарушений ПДД, в основном за превышение скорости. Причем штрафы он не оплачивал.

Мировой суд Стерлитамака приговорил водителя к двум суткам административного ареста. Матерную надпись с лобового стекла нарушитель убрал.

Севастьянов отметил, что подобные случаи не остаются без внимания правоохранителей. Госавтоинспекция регулярно мониторит соцсети и оперативно реагирует на сообщения о грубых нарушениях ПДД.

Напомним, сообщить о нарушениях на дорогах можно по горячей линии МВД по РБ (347) 279-32-92 или через чат-бот @GIBDDRB_02bot.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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