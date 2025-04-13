23-летний житель Стердитамака арестован за нецензурную надпись на лобовом стекле и 120 нарушений ПДД
17:05, 13 апр 2025
В башкирском городе Стерлитамаке полиция задержала 23-летнего водителя ВАЗ-2114, который разъезжал по городу с нецензурной надписью на лобовом стекле и тонировкой. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Нарушителя вычислили благодаря видео в соцсетях. При проверке выяснилось, что за парнем числится 120 нарушений ПДД, в основном за превышение скорости. Причем штрафы он не оплачивал.
Мировой суд Стерлитамака приговорил водителя к двум суткам административного ареста. Матерную надпись с лобового стекла нарушитель убрал.
Севастьянов отметил, что подобные случаи не остаются без внимания правоохранителей. Госавтоинспекция регулярно мониторит соцсети и оперативно реагирует на сообщения о грубых нарушениях ПДД.
Напомним, сообщить о нарушениях на дорогах можно по горячей линии МВД по РБ (347) 279-32-92 или через чат-бот @GIBDDRB_02bot.
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