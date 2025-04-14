В Уфе ГИБДД призвала соблюдать особую осторожность из-за плохой погоды

09:06, 14 апр 2025

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции выступили с экстренным обращением к жителям города из-за ухудшения погодных условий. ГИБДД призывает автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию, корректировать скорость движения, избегать необдуманных манёвров и резких торможений, а также неукоснительно следовать требованиям дорожных знаков.

Инспекторы также настоятельно рекомендуют пешеходам переходить дорогу только после полной остановки транспорта. В тёмное время суток или в условиях плохой видимости необходимо использовать одежду или аксессуары со световозвращающими элементами, чтобы быть заметнее для водителей.

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Автор: Семен Подгорный