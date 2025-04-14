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В Башкирии посадили блогера, призывавшего взрывать москвичей

В Башкирии посадили блогера, призывавшего взрывать москвичей

15:59, 14 апр 2025

Житель Стерлитамака Рустам Абсалямов получил 3 года колонии за призывы к терактам в столице. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Республике Башкортостан.

44-летний блогер в течение года — с августа 2022 по август 2023 — проводил прямые трансляции на YouTube, где открыто призывал "уничтожать жителей Москвы посредством взрывов". Проведённая экспертиза подтвердила наличие в его высказываниях признаков побуждения к насильственным и разрушительным действиям.

Центральный окружной военный суд признал Абсалямова виновным по статье "Оправдание терроризма". Помимо реального срока в колонии общего режима, мужчине запретили администрировать интернет-ресурсы после освобождения.

Приговор уже вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак суд
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