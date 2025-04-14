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В Башкирии осудили мужчину, забившего сожительницу до смерти во время пьяной ссоры

В Башкирии осудили мужчину, забившего сожительницу до смерти во время пьяной ссоры

20:29, 14 апр 2025

В Салавате завершился суд над 36-летним местным жителем, который до смерти избил свою сожительницу. Инцидент случился в январе 2025 года, когда пара распивала спиртное в квартире. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

По материалам дела, между нетрезвыми сожителями вспыхнула ссора, переросшая в жестокую расправу. Разъяренный мужчина набросился на женщину с кулаками и ногами, а затем использовал в качестве оружия табурет. Не менее девяти ударов пришлось по телу несчастной.

От полученных повреждений — закрытой тупой травмы груди — женщина скончалась в тот же день. На суде подсудимый частично признал вину, утверждая, что убивать не планировал.

Салаватский городской суд признал мужчину виновным и отправил его на восемь лет в колонию строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават убийство суд
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