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МЧС России сообщило о новом порядке назначения штрафов за пожарные нарушения

МЧС России сообщило о новом порядке назначения штрафов за пожарные нарушения

09:46, 15 апр 2025

11 апреля в России вступили в силу изменения, позволяющие инспекторам федерального государственного пожарного надзора МЧС выписывать штрафы за несоблюдение пожарных требований непосредственно на месте выявления нарушения. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно новым правилам, теперь инспектор может начать административное дело и назначить штраф физическим лицам до 20 тысяч рублей при наличии достаточных оснований, минуя проведение дополнительных проверок. Эта мера сократила процедуру: если раньше требовалось согласование внеплановых проверок с прокуратурой, теперь действие инспекторов ограничено только необходимостью обнаружения самого нарушения. В МЧС отмечают, что это поможет значительно ускорить реагирование на факты несоблюдения противопожарного режима.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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