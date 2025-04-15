В Уфе женщина напала на полицейского после кражи в магазине

09:57, 15 апр 2025

Жительница Уфы устроила дебош в продуктовом магазине микрорайона Шакша, похитив товары и напав на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

В феврале 2025 года стражи порядка выехали на вызов о краже в магазине, где обнаружили нетрезвую гражданку. При выяснении обстоятельств происшествия дама нанесла несколько ударов по голове одному из сотрудников полиции.

Когда нарушительницу попытались усадить в служебный автомобиль, она оказала сопротивление и ударила полицейского ногой.

Женщина полностью признала вину в содеянном. Материалы уголовного дела уже переданы в Калининский районный суд для рассмотрения.

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Автор: Семен Подгорный