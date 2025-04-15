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В Башкирии инспектор ГИБДД душил нарушителя ремнём безопасности

В Башкирии инспектор ГИБДД душил нарушителя ремнём безопасности

15:06, 15 апр 2025

В Башкирии суд вынес приговор 36-летнему инспектору ГИБДД, который решил преподать урок водителю, не пристегнувшемуся ремнем безопасности. Об инциденте, произошедшем в Нефтекамске в августе 2023 года, сообщает объединённая пресс-служба судов Башкортостана.

Полицейский остановил 26-летнего водителя за езду без ремня. Но вместо стандартного протокола страж порядка решил действовать по-своему. Он посадил нарушителя в служебную машину, якобы для доставки в отдел.

Когда молодой человек устроился на заднем сиденье, инспектор силой переместил его вперёд и пристегнул. Затем полицейский зашёл сзади и стал натягивать ремень безопасности на себя, одновременно упираясь ногами в спинку кресла. Грудная клетка водителя оказалась зажата, дышать стало трудно. В довершение "воспитательного процесса" инспектор трижды ударил нарушителя по голове.

Суд признал сотрудника МВД виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Приговор оказался относительно мягким — всего год в колонии общего режима. Через два года после отбытия наказания полицейский сможет вернуться на службу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске
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